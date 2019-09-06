Украина заполнила свои ПХГ газом на 60%

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 7 сентября увеличился до 18,809 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные АО “Укртрансгаз”.

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 78,01 млн куб. м газа.

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Из ПХГ Украины газ в течение отчетных суток не отбирался.

При этом в данных за 7 сентября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии – 42,51 млн куб. м, из Венгрии – 19,08 млн куб. м, из Польши – 6,99 млн куб. м газа.

Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 60%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма – 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Справка Finance.ua:

C ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать.