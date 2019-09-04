Нафтогаз увеличил чистую прибыль почти втрое

В период с января по июнь 2019 года НАК «Нафтогаз Украины» как отдельное юридическое лицо увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 2,9 раза с 6,994 млрд грн до 20,577 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные «Нафтогаза», внесенные в систему раскрытия информации НКЦБФР.

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Доход компании от реализации за первое полугодие уменьшился на 4,3% (на 3,95 млрд грн) – до 88,049 млрд грн. В то же время валовая прибыль упала существенно больше – на 15,4% (на 5,018 млрд грн), до 27,514 млрд грн.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» намерен повысить цены. Согласно проекту финансового плана компании, в ноябре и декабре 2019 года газ для населения на условиях спецобязательств (ПСО) будет стоить 7 184,8 грн за тысячу кубометров (без НДС).

На сегодняшний день стоимость природного газа для населения составляет от 6 093,81 грн до 6 789,09 грн за 1 тыс. куб. м в зависимости от поставщика газа (облгаза и горгаза). Таким образом, цены могут вырасти более чем на 1 тыс. грн за куб. м.