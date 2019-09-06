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Как пошлины повлияли на торговлю между США и Китаем - статистика

Как пошлины повлияли на торговлю между США и Китаем - статистика

На фоне торговой войны товарооборот между Китаем и США за 2019 год сократился в годовом исчислении на 13,9%, составив 355,61 млрд долларов.

Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

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Согласно докладу ведомства, китайский экспорт в США за этот период уменьшился на 8,9%, до 275,53 млрд долларов, а импорт американской продукции в КНР сократился на 27,5%, до 80,08 млрд долларов.

В июле-2019 объем торговли между двумя странами составил 47,66 млрд долларов.

Отрицательное сальдо США в торговле с Китаем с января по август 2019 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1,46% и составило 195,45 млрд долларов.

В 2018 году товарооборот между Китаем и США достиг 633,52 млрд долларов, увеличившись на 8,5%. При этом отрицательное сальдо США составило 323,32 млрд долларов, увеличившись на 17,2%.

По материалам Сегодня
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