Как пошлины повлияли на торговлю между США и Китаем - статистика

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
На фоне торговой войны товарооборот между Китаем и США за 2019 год сократился в годовом исчислении на 13,9%, составив 355,61 млрд долларов.
Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.
Читайте также: Китай и США договорились возобновить переговоры
Согласно докладу ведомства, китайский экспорт в США за этот период уменьшился на 8,9%, до 275,53 млрд долларов, а импорт американской продукции в КНР сократился на 27,5%, до 80,08 млрд долларов.
В июле-2019 объем торговли между двумя странами составил 47,66 млрд долларов.
Отрицательное сальдо США в торговле с Китаем с января по август 2019 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1,46% и составило 195,45 млрд долларов.
В 2018 году товарооборот между Китаем и США достиг 633,52 млрд долларов, увеличившись на 8,5%. При этом отрицательное сальдо США составило 323,32 млрд долларов, увеличившись на 17,2%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Жилье в Украине подорожает: озвучен прогноз на аренду и продажуВчера, 20:01 - 6591 10
Польше не хватает рабочих рукВчера, 10:30 - 17469 7
Электромобилям разрешат ездить по полосам для общественного транспортаВчера, 04:00 - 1671 5
Как украинцы откладывают деньгиВчера, 12:01 - 14756 4
Кто получит надбавку при перерасчете пенсийВчера, 17:00 - 52879 3
Кто получит надбавку при перерасчете пенсийВчера, 17:00 - 52879 3
Размер пенсии по возрасту зависит от двух показателей - ПФ7 ч. назад - 9397 1
Жилье в Украине подорожает: озвучен прогноз на аренду и продажуВчера, 20:01 - 6591 10
Водителей предупредили о новом виде мошенничества патрульных3 ч. назад - 6069 2
На что украинцы тратят больше всего денегВчера, 21:01 - 2815
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы3 ч. назад - 86
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono SionВчера, 01:01 - 2505
Новые Apple Watch будут отслеживать качество снаПозавчера, 15:10 - 505
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой06.09.2019, 13:10 - 834
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)05.09.2019, 12:10 - 710