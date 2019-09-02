Китай и США договорились возобновить переговоры

Китай и США договорились о возобновлении переговоров по имеющимся торговым проблемам в начале октября в Вашингтоне.

Об этом сообщает министерство коммерции КНР в четверг, 5 сентября.

“Стороны согласились провести 13-й раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в начале октября в Вашингтоне”, – говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Консультации на рабочем уровне начнутся в середине сентября.