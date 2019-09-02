Китай и США договорились возобновить переговоры

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Китай и США договорились о возобновлении переговоров по имеющимся торговым проблемам в начале октября в Вашингтоне.
Об этом сообщает министерство коммерции КНР в четверг, 5 сентября.
“Стороны согласились провести 13-й раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в начале октября в Вашингтоне”, – говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Консультации на рабочем уровне начнутся в середине сентября.
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