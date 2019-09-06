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Минэкономики подготовило 35 сценариев введения рынка земли

Минэкономики подготовило 35 сценариев введения рынка земли

У министерства экономики, торговли и сельского хозяйства имеется 35 сценариев введения рынка земли, а реализация одного из них планируется до 1 декабря 2019 года.

Об этом в интервью «НВ» заявил министр экономики Тимофей Милованов.

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По его словам, несмотря на большое количество возможных сценариев, ведомство сфокусируется на двух критериях.

«Первый – это экономический рост. Второй – распределение его между людьми. Нам нужна та реформа, которая даст максимальный экономический рост и разделит его результат между украинцами. В частности между владельцами земли», – рассказал Милованов.

Также он отметил, что Минэкономики успеет ввести рынок земли сельскохозяйственного назначения до 1 декабря, как этого требует президент Владимир Зеленский.

«Ведь проблема не в том, что мы не знаем, что делать, чтобы запустить реформу, а в том, что мы не можем внутри страны, между собой, договориться, что мы ее запускаем.
Люди, владеющие крупными компаниями, те, кто имеет коррупционные позиции, или те, кто построил политическую карьеру на том, что борется с рынком земли, например, – они же не развернутся и не откажутся (от противодействия рынку земли – ред.)», – сказал министр.

По материалам hromadske.tv
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