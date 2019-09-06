Минэкономики подготовило 35 сценариев введения рынка земли

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
У министерства экономики, торговли и сельского хозяйства имеется 35 сценариев введения рынка земли, а реализация одного из них планируется до 1 декабря 2019 года.
Об этом в интервью «НВ» заявил министр экономики Тимофей Милованов.
Читайте также: Глава Минэкономики раскрыл подробности запуска рынка земли
По его словам, несмотря на большое количество возможных сценариев, ведомство сфокусируется на двух критериях.
«Первый – это экономический рост. Второй – распределение его между людьми. Нам нужна та реформа, которая даст максимальный экономический рост и разделит его результат между украинцами. В частности между владельцами земли», – рассказал Милованов.
Также он отметил, что Минэкономики успеет ввести рынок земли сельскохозяйственного назначения до 1 декабря, как этого требует президент Владимир Зеленский.
«Ведь проблема не в том, что мы не знаем, что делать, чтобы запустить реформу, а в том, что мы не можем внутри страны, между собой, договориться, что мы ее запускаем.
Люди, владеющие крупными компаниями, те, кто имеет коррупционные позиции, или те, кто построил политическую карьеру на том, что борется с рынком земли, например, – они же не развернутся и не откажутся (от противодействия рынку земли – ред.)», – сказал министр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Жилье в Украине подорожает: озвучен прогноз на аренду и продажуВчера, 20:01 - 4828 8
Польше не хватает рабочих рукВчера, 10:30 - 16291 4
Как украинцы откладывают деньгиВчера, 12:01 - 13533 4
Водителей каких авто считают самыми опасными (рейтинг)Вчера, 06:30 - 16186 3
В Украине построят новый аэропортВчера, 15:45 - 2094 2
Кто получит надбавку при перерасчете пенсийВчера, 17:00 - 42655 2
Как украинцы откладывают деньгиВчера, 12:01 - 13533 4
Жилье в Украине подорожает: озвучен прогноз на аренду и продажуВчера, 20:01 - 4828 8
ТОП-5 доступных внедорожниковВчера, 13:00 - 2852
Размер пенсии по возрасту зависит от двух показателей - ПФ2 ч. назад - 2177
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono SionВчера, 01:01 - 2133
Новые Apple Watch будут отслеживать качество снаПозавчера, 15:10 - 470
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой06.09.2019, 13:10 - 731
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)05.09.2019, 12:10 - 665
Google выпустила финальную версию Android 10 (инфографика)04.09.2019, 15:10 - 790