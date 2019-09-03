В Совете Европы призвали Украину активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Совете Европы заявили, что Украина не достигла достаточного прогресса в борьбе с отмыванием денег.
Об этом свидетельствует отчет органа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма (MONEYVAL).
Читайте также: ГБР расследует отмывание средств через схемы с ОВГЗ
Как сообщается в отчете, Украина достигла ограниченного прогресса с момента последнего отчета, который был представлен в декабре 2017 года. Также Украину призвали активизировать усилия по преодолению недостатков в борьбе с отмыванием денег, учитывая законодательные реформы.
В Совете Европы дали Украине год, чтобы представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам пересчитают зарплатыВчера, 20:01 - 85232 42
На содержание Мотор Сич требуется 12 млрд в годВчера, 20:24 - 2199 13
Газ "про запас" приобрели уже более 7 тысяч семейВчера, 14:30 - 2951 12
Смолий назвал причины укрепления гривны к долларуВчера, 15:02 - 2964 3
Высокие темпы роста зарплат будут стимулировать повышение цен - НБУ10 ч. назад - 716 3
Украинцам пересчитают зарплатыВчера, 20:01 - 85232 42
У кого из пенсионеров могут забрать выплаты при проверке пенсий4 ч. назад - 5103
Redmi Note 8 Pro уже установил рекорд по продаже13 ч. назад - 2818
На содержание Мотор Сич требуется 12 млрд в годВчера, 20:24 - 2199 13
ТОП-10 популярных легковых электромобилей в Украине10 ч. назад - 1909 1
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой5 ч. назад - 181
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)Вчера, 12:10 - 401
Google выпустила финальную версию Android 10 (инфографика)Позавчера, 15:10 - 569
Tesla выпустила новую версию Model 303.09.2019, 15:10 - 3351
Американские ученые искусственно вырастили мозг, который учится "думать"02.09.2019, 15:10 - 1049