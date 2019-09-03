В Совете Европы призвали Украину активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег

В Совете Европы заявили, что Украина не достигла достаточного прогресса в борьбе с отмыванием денег.

Об этом свидетельствует отчет органа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма (MONEYVAL).

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Как сообщается в отчете, Украина достигла ограниченного прогресса с момента последнего отчета, который был представлен в декабре 2017 года. Также Украину призвали активизировать усилия по преодолению недостатков в борьбе с отмыванием денег, учитывая законодательные реформы.

В Совете Европы дали Украине год, чтобы представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.