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ГБР расследует отмывание средств через схемы с ОВГЗ

ГБР расследует отмывание средств через схемы с ОВГЗ

Госбюро расследований открыло уголовное производство против ряда лиц и участников украинского фондового рынка, которые отмывали деньги через операции с облигациями внутреннего госзайма.

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева.

Отмечается, что схема действовала следующим образом: физические лица через посредников продавали юрлицам государственные облигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам. Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации – инвестиционный убыток.

Компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги.

Злоупотребление происходили сразу на нескольких украинских биржах: “Украинской бирже” и “Фондовой биржи ПФТС”. К злоупотреблениям также причастны должностные лица этих бирж.

По материалам Finbalance
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