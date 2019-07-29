ГБР расследует отмывание средств через схемы с ОВГЗ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Госбюро расследований открыло уголовное производство против ряда лиц и участников украинского фондового рынка, которые отмывали деньги через операции с облигациями внутреннего госзайма.
Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева.
Отмечается, что схема действовала следующим образом: физические лица через посредников продавали юрлицам государственные облигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам. Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации – инвестиционный убыток.
Компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги.
Злоупотребление происходили сразу на нескольких украинских биржах: “Украинской бирже” и “Фондовой биржи ПФТС”. К злоупотреблениям также причастны должностные лица этих бирж.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве предлагают законодательно регулировать рынок аренды жильяВчера, 21:36 - 15908 15
Украина может обойтись без импорта газа - Коболев5 ч. назад - 2336 7
Банкиры рассказали, когда подорожает валютаВчера, 10:24 - 14041 4
Цена молочной корзины быстро возрастает7 ч. назад - 222 3
Половина украинцев может выехать за границу, - Климкин2 ч. назад - 872 2
В правительстве предлагают законодательно регулировать рынок аренды жильяВчера, 21:36 - 15908 15
Всегда ли нужно отрабатывать две недели при увольнении с работыВчера, 17:03 - 12416
На польской границе возросли отказы во въезде украинцам5 ч. назад - 3798
Украина может обойтись без импорта газа - Коболев5 ч. назад - 2336 7
Три мобильные операторы Украины готовятся изменить тарифы2 ч. назад - 2322
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 4184
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1477
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1393 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4391
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4792 2