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На Мальдивах запустили крупнейшую в мире плавучую электростанцию

На Мальдивах запустили крупнейшую в мире плавучую электростанцию

Остров Диду-Финолу, входящий в состав атолла Южный Ари на Мальдивских островах, получил самую большую в мире морскую солнечную электростанцию. Энергия установки SolarSea от компании SwimSol используется для нужд расположенного на острове пятизвездочного отеля.

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Это не первый опыт использования солнечной энергии на Диду-Финолу. Ранее местный курорт уже установил солнечные батареи на крышах зданий. Однако теперь речь идет о гораздо более мощной установке, в состав которой входят 12 плавающих в море панелей, защищенных от волн, штормов и соленой воды.

Благодаря новой электростанции выработка солнечной энергии на остове выросла на 40% и достигла 678 кВт/ч. Этого достаточно, чтобы питать все гостевые виллы в часы пик.

Альтернатива “солнцу” – дизельные генераторы. Технология позволяет сэкономить до 260 000 литров дизельного топлива в год, так что это не только выгодно, но и полезно для окружающей среды.

Помимо сокращения выбросов углекислого газа, платформы SolarSea предоставляют убежище для молодых рыб.

По материалам Mind
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