ЕБРР предоставляет $35 млн кредита на развитие ж/д и логистики Украины

ЕБРР предоставляет компании Louis Dreyfus кредит на $35 млн, которые будут использованы для закупки до 1 тыс. железнодорожных вагонов-зерновозов, что значительно облегчит логистическую деятельность компании в сфере обработки зерна.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР.

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“ЕБРР предоставляет кредит на сумму до 35 млн долл. США на развитие железнодорожного логистического бизнеса, который полностью будет принадлежать LDC. Средства будут использованы для закупки до 1 тыс. железнодорожных вагонов-зерновозов, что значительно облегчит логистическую деятельность компании в сфере обработки зерна”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря приобретению зерновозов LDC сможет диверсифицировать имеющиеся у нее средства перевозки зерна из сельскохозяйственных районов Украины и ее портов.