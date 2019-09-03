0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

ЕБРР предоставляет $35 млн кредита на развитие ж/д и логистики Украины

ЕБРР предоставляет $35 млн кредита на развитие ж/д и логистики Украины

ЕБРР предоставляет компании Louis Dreyfus кредит на $35 млн, которые будут использованы для закупки до 1 тыс. железнодорожных вагонов-зерновозов, что значительно облегчит логистическую деятельность компании в сфере обработки зерна.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР.

Читайте также: ЕБРР выделил 47 млн евро на строительство наземного метро в Одессе

ЕБРР предоставляет кредит на сумму до 35 млн долл. США на развитие железнодорожного логистического бизнеса, который полностью будет принадлежать LDC. Средства будут использованы для закупки до 1 тыс. железнодорожных вагонов-зерновозов, что значительно облегчит логистическую деятельность компании в сфере обработки зерна”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря приобретению зерновозов LDC сможет диверсифицировать имеющиеся у нее средства перевозки зерна из сельскохозяйственных районов Украины и ее портов.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.