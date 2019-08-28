ЕБРР выделил 47 млн евро на строительство наземного метро в Одессе

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Одессе €47 млн, которые будут потрачены на строительство наземного метро.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра города Павел Вугельман.

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«Наконец-то долгожданное одесское наземное метро появится в городе. … Подписывается легендарное соглашение на €47 млн на создание проекта одесского наземного метро – скоростного трамвая», — сказал он после подписания соглашения с ЕБРР.

Вугельман также отметил, что в ближайшее время начнется строительство линии скоростного трамвайного маршрута «Север-Юг». Кроме того, на выделенные средства коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» собирается закупить 16 многосекционных трамваев и 21 трамвай длиной не менее 20 метров, а также переложить рельсы от улицы Паустовского до Пересыпи.

Сообщается, что ЕБРР выделит кредит под 2% годовых.