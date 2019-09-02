Фонд госимущества планирует до конца года продать два крупных объекта

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Фонд госимущества до конца 2019 года может продать два объекта из перечня объектов большой приватизации – шахту “Краснолиманская” и “Президент-отель”.
Об этом и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров сказал в интервью РБК-Украина.
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Как отметил Трубаров, эти предприятия, не нужно долго готовить к приватизации, это достаточно простые объекты с точки зрения советников.
“Потому мы можем успеть до конца года их продать. Шахта “Краснолиманская” и “Президент-отель” – это те объекты, которые могут быть сыграны в короткую”, – сказал он.
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