Фонд госимущества планирует до конца года продать два крупных объекта

Фонд госимущества до конца 2019 года может продать два объекта из перечня объектов большой приватизации – шахту “Краснолиманская” и “Президент-отель”.

Об этом и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров сказал в интервью РБК-Украина.

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Как отметил Трубаров, эти предприятия, не нужно долго готовить к приватизации, это достаточно простые объекты с точки зрения советников.

“Потому мы можем успеть до конца года их продать. Шахта “Краснолиманская” и “Президент-отель” – это те объекты, которые могут быть сыграны в короткую”, – сказал он.