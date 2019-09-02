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Фонд госимущества планирует до конца года продать два крупных объекта

Фонд госимущества планирует до конца года продать два крупных объекта

Фонд госимущества до конца 2019 года может продать два объекта из перечня объектов большой приватизации – шахту “Краснолиманская” и “Президент-отель”.

Об этом и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров сказал в интервью РБК-Украина.

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Как отметил Трубаров, эти предприятия, не нужно долго готовить к приватизации, это достаточно простые объекты с точки зрения советников.

“Потому мы можем успеть до конца года их продать. Шахта “Краснолиманская” и “Президент-отель” – это те объекты, которые могут быть сыграны в короткую”, – сказал он.

По материалам РБК-Украина
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