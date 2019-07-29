В Минфине сообщили о степени выполнения плана приватизации-2019

План поступлений в бюджет от приватизации, установленный на 2019 год, по состоянию на начало августа выполнили лишь на 2,1%.

Об этом сообщают в Министерстве финансов Украины.

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Там отмечают, что в целом с начала года государство получило около 400 миллионов гривен от приватизации. Эти поступления обеспечила малая приватизация, которая проводится через систему «Prozorro.Продажи». В то же время ни одно из предприятий так называемой большой приватизации государству продать так и не удалось.

Поступления в бюджет, которые должна была обеспечить приватизация, заменили за счет государственных заимствований. В частности, благодаря этому государство с начала года заняло 311,5 миллиарда гривен.

При этом в Минфине заявляют, что для дальнейшего финансирования бюджета Украины до конца 2019 года крайне важно начать большую приватизацию.

«Вместе с тем для финансирования бюджета крайне важно обеспечить начало большой приватизации уже в этом году», – сообщили в Минфине.