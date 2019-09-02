МВФ: объем спрятанных в офшорах средств равен 8% мирового ВВП

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При условии уменьшения коррупции в мире на треть, правительства получат 1 триллион долларов.
Такой оценкой поделился в. о. главы МВФ Дэвид Липтон в статье, посвященной темной стороне мировой экономики.
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Липтон отметил, что 7 триллионов долларов частных средств, что составляет 8 процентов мирового ВВП, спрятано в оффшорах, и большая часть этих средств – поступления от преступной деятельности
Коррупция вредит экономическому развитию. Он отмечает, что среди стран с низким доходом, часть бюджета, которая идет на образование и здравоохранение – на треть меньше там, где больше коррупция. Соответственно, эффективность государственных социальных расходов в таких странах уменьшается.
Новыми вызовами для правоохранителей и правительств в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма стали злоупотребления в сфере криптовалют, цифровых финансовых технологий и киберпреступность. Липтон приводит пример так называемой “темной сети”, где происходит торговля украденными документами, удостоверениями личности, оружием и наркотиками.
В МВФ отметили, что эффективным методом борьбы против отмывания средств и финансирования терроризма является неуклонное внедрение соответствующей экономической политики и соблюдение верховенства права, и призвали страны к постоянной и кропотливой работе по улучшению управления экономикой.
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