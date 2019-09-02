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Глава Фонда госимущества назвал реальные сроки большой приватизации

Глава Фонда госимущества назвал реальные сроки большой приватизации

И.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров уверен в успехе масштабной приватизации, о которой заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

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Как отметил Трубаров, приватизация – самый короткий путь получения экономического успеха и захода инвестиций.

“У меня есть внутренняя уверенность, что на этот раз с приватизацией все получится”,- сказал он.

Трубаров обосновал свои ощущения тем, что “новый политический бомонд сразу начинают говорить о том, что они не собираются становиться профессиональными политиками, они пришли для того, чтобы реализовать конкретные задачи, и они видят, что могут сделать это за пять лет”.

По его словам, “за три года приватизацию сделать нельзя, но за пять можно”.

“И мы разработали пошаговый план, который сейчас еще детализируется, по поводу того, какие решения, законы и механизмы должны быть заложены на уровне Рады и Кабмина, чтобы такое экономическое явление как приватизация была закончена за пять лет”, – сообщил и.о. главы Фонда госимущества.

По материалам РБК-Украина
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