Любимые города путешественников - рейтинг Mastercard

Наибольшей популярностью в иностранцев пользуется столица Таиланда – Бангкок: за год город принял 22,8 млн туристов.

Об этом сообщают аналитики международной платежной системы Mastercard в ежегодном рейтинге популярных городов среди туристов.

Второе место в рейтинге занимает Париж, третье – Лондон. За прошлый год их посетили по 19 млн человек.

В общий ТОП-10 самых популярных мегаполисов вошли такие города:

• Бангкок (Таиланд) – 22,8 млн человек;.

• Париж (Франция) – 19,10 млн чел.;.

• Лондон (Великобритания) – 19,09 млн чел.;

• Дубай (ОАЭ) – 15,93 млн чел.;

• Сингапур – 14,67 млн чел.;

• Куала-Лумпур (Малайзия) – 13,79 млн чел.;

• Нью-Йорк (США) – 13,6 млн чел.;

• Стамбул (Турция) – 13,4 млн чел.;

• Токио (Япония) – 12,93 млн чел.;

• Анталия (Турция) – 12,41 млн чел.

По количеству денег, которое потратили в городе туристы, первое место досталось Дубаю: в 2018 году иностранцы обогатили страну на $30,8 млрд. В Анталии, занимавшей 20-е место в рейтинге, путешественники потратили лишь $5,9 млрд.

При этом туристы в среднем оставались в городе на протяжении 14 ночей – это самый высокий показатель. За 24 часа отдыха туристы Анталии отдавали около $44.

В Дубае же сутки досуга обходились иностранцам в $553, поэтому среднее пребывание в городе составляет лишь 3,5 дня.

Справка Finance.ua: