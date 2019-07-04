📌 Сколько вы готовы потратить (потратили) на отдых этим летом?

Лето — пора солнца, тепла, и конечно же отдыха. Но отдых, впрочем, как и работа, может быть разным и часто зависит от количества потраченных на него денег. А как у вас, сколько купюр вы готовы достать со своего кошелька, чтобы душа и тело смогли отдохнуть?