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📌 Сколько вы готовы потратить (потратили) на отдых этим летом?

Лето — пора солнца, тепла, и конечно же отдыха. Но отдых, впрочем, как и работа, может быть разным и часто зависит от количества потраченных на него денег. А как у вас, сколько купюр вы готовы достать со своего кошелька, чтобы душа и тело смогли отдохнуть?

По материалам Finance.UA
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