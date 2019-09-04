Кто и как ремонтирует дороги в Украине - исследование (инфографика)

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Ремонт 1 километра дороги в 2018 году дороже всего обошелся в Закарпатской, Черкасской и Хмельницкой областях.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией DC Evolution.
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“Пользуясь данными мониторинга расходов на строительство и ремонт дорог за 2018 год портала roads.brdo.com.ua, среди 5340 тендеров мы выделили 812, касающихся именно ремонта дорог, а не строительства, проектирования или приобретения оборудования.
Больше всего средств в 2018 году было потрачено на ремонт дорог в Львовской области – более 4 млрд грн. Дороже всего ремонт 1 км дороги обошелся в Закарпатской, Черкасской и Хмельницкой областях”, – заявила Александра Глуздовская, Head of Data Science компании DC Evolution.
Отмечается, что среди топ-6 регионов по общей сумме тендеров самая большая волатильность стоимости цен ремонта 1 км дороги в Киевской, Винницкой и Закарпатской областях. В Винницкой области она составила 5,5-23 млн грн, в Киевской – 3-22 млн грн, в Закарпатской – 3,7-26,5 млн грн.
“Такой диапазон может свидетельствовать о диверсификации типов работ – то есть здесь выполняют как простые, так и достаточно сложные ремонты. Низкая волатильность цен в Харьковской и Львовской областях наоборот может указывать на низкую сложность работ по ремонту дорог, которые ведутся в этих регионах”, – отметила Глуздовская.
В Киевской области распределение цен является асимметричным – здесь преобладают низкие цены, а тендеры более 22 млн грн случаются довольно редко и значительно отклоняются от медианного значения.
Такое распределение может свидетельствовать о том, что чаще всего работы по ремонту дорог в области низкой или средней сложности, а те, что имеют высокую сложность, хотя и значительно дороже, ведутся не очень часто.
“Если говорить о самых дорогих тендерах, то победителями в них стали ООО” Автомагистраль-Юг “(3,7 млрд грн), ООО” Онур Конструкцион Интернешнл “(2,21 млрд грн) и ЧП “Полтавабудцентр” (1,95 млрд грн ).
По общей сумме заказов лидируют ООО “Автомагистраль-Юг” (3,95 млрд грн), ООО “Онур Конструкцион Интернешнл” (2,24 млрд грн) и ЧП “Полтавабудцентр” (2,25 млрд грн)”, – свидетельствуют результаты исследования.
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