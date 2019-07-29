В "Укравтодоре" рассказали о ходе строительства еще одной бетонной дороги

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Продолжаются работы по реализации проекта реконструкции автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп в пределах Житомирской области на участке км 129,6 – км 151,73 (объездная дорога г. Житомир).
Об этом свидетельствуют данные “Укравтодора”.
Проектом предусмотрено расширение дороги и доведение ее до технической категории “1-Б” (участок длиной 22,3 км) с 4-полосной бетонной проезжей частью (2х7,5м), а также строительство и реконструкция 4 транспортных развязок на разных уровнях, реконструкция 3 существующих путепроводов через железнодорожные пути, реконструкция существующего моста через Каменку, строительство 2 пешеходных мостов, установка средств освещения и современных средств организации безопасности движения.
По информации независимого инженера технического надзора FIDIC, который контролирует выполнение работ, сейчас подрядной организацией проводятся работы по отсыпке земляного полотна и слоя основания из каменного отсева. Уже устроено около трети дренажных и водопропускных труб. Проводится работа по переносу коммуникаций.
Кроме того, продолжается строительство всех четырех путепроводов, на двух из которых уже выполнили более половины запланированных работ.
Контракт заключен в рамках проекта “Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву (панъевропейские коридоры)”. Работы выполняет китайская компания Sinohydro Corporation.
Финансирование проекта осуществляется за счет средств Европейского банка реконструкции и развития, а также Европейского инвестиционного банка.
В “Укравтодоре” отмечают, что в настоящее время это единственный участок трассы от Киева до Ровно, имеющий только две полосы движения. Ежедневно по автодороге проезжает до 10 тыс. автомобилей. Реконструкция автодороги и расширения ее до 4 полос позволит водителям экономить на каждой поездке.
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