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Глава Минэкономики раскрыл подробности запуска рынка земли

Глава Минэкономики раскрыл подробности запуска рынка земли

Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов раскрыл детали относительно полноценного запуска рынка земли и объяснил, почему решили объединить два министерства.

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Комментируя запуск рынка земли, который может заработать в Украине уже летом 2020 года, министр отметил, что это позволит экономике, по меньшей мере, получить дополнительный процент роста ВВП. По его словам, воплощение земельной реформы позволит фермерам и крупным агрокомпаниям реализовывать себя на рынке в одинаковых условиях. То есть, если у представителя малого бизнеса есть желание работать, у него есть соответствующие идеи, но нет финансового капитала, он должен получать возможности, чтобы конкурировать на рынке: купить себе землю, создать фермерское хозяйство.

“Это делается путем определенных институтов, которые будут предоставлять финансирование, и выравнивать правила игры для фермеров и крупных агрохолдингов, организаций”, – сказал он.

По его словам, объединение министерства агрополитики с министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства позволит запустить рынок земли, а также переформатировать развитие отраслей: от министерства области в министерство политики области.

По материалам ТСН
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