Запуск рынка земли еще больше укрепит гривну

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Свободная продажа земель сельскохозяйственного назначения может привести к притоку иностранной валюты в Украину.
«Если новый парламент начнет активно проводить судебную реформу, реформу силовых структур, откроет рынок земли, мы сможем этот тренд продлить. И зайдут уже прямые инвесторы, которые смогут инвестировать непосредственно в экономику. И это в долгосрочной перспективе хорошо, как для развития экономики, так и укрепления гривны», – заявила начальник управления казначейства Банка Форвард Наталья Шишацкая.
Вероятность такого сценария пока высока. «Сейчас уникальный шанс. Мы видим настроения инвесторов, мы видим, что политический сезон у нас прошел. Ожидания инвесторов от новой власти позитивные, если сейчас будут сделаны радикальные шаги в сторону реформирования, тот же рынок земли, или те же законы в финансовой сфере. Если будет подан четкий сигнал, что те риски, которые могут влиять на курс гривны осенью, мы сможем минимизировать, то следующий год будет годом серьезного роста», – считает глава правления Пиреус Банка Сергей Наумов.
В Украине с 2002 года действует мораторий на продажу земли сельхозназначения. В декабре 2018-го Верховная Рада продлила мораторий на год. В начале августа президент Владимир Зеленский пообещал провести в 2019 году земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020-м.
В случае свободной продажи земли возможно существенное укрепление курса гривны. «Есть вариант ревальвации до 20 грн/$, например, при быстром открытии рынка земли за гривну, а это совершенно недооценный сейчас рынок. Если можно будет покупать ее только за гривну, то весь отложенный спрос придет, и будет меняться валюта на гривну. Тогда НБУ придется серьезно бороться с ревальвацией», – говорит президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров.
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