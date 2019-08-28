Правительство усилило борьбу с рейдерством в сфере государственной регистрации

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Кабинет министров Украины принял ряд решений, которые усилят борьбу с рейдерством в сфере государственной регистрации.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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“Мы превращаем комиссию по рассмотрению жалоб в сфере регистрации в эффективный инструмент борьбы с рейдерством. Во-первых, жалобу в комиссию можно будет подать онлайн, это проще и уменьшит количество ошибок при подаче. Второе, все выводы комиссии будут публиковаться онлайн немедленно после подписания такого вывода, это обеспечит единую практику рассмотрения для всех и прозрачность. И третье, еще главнее, меняем принципы работы, чтобы к работе комиссии смогли приобщиться не чиновники – высококвалифицированные и высокооплачиваемые юристы из частного сектора”, – отметил министр юстиции Денис Малюська.
За соответствующее решение члены Кабмина проголосовали единогласно.
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