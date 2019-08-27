Малюська рассказал, как Минюст будет преодолевать рейдерство

Министерство юстиции преодолевать рейдерство путем «латания дыр» в законодательстве, программном обеспечении и устранения человеческого фактора.

Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV, отвечая на вопрос, возможно ли в Украине преодолеть рейдерство за один месяц.

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«Задача есть, и мы её будем выполнять. Реально – посмотрим через месяц. А я сейчас, наверное, сконцентрируюсь на том, как мы будем это делать. Рейдерство оно в принципе состоит в использовании трех «дыр»: первая – дыра в законодательстве, вторая – дыры в софте – программном обеспечении, которое использует государство, и третья – человеческий фактор, в основном это государственные чиновники, которые получают не очень высокие зарплаты и распоряжаются значительными активами. Эти три дыры – мы с ними уже работаем, то есть это не то, что мы сегодня стартуем, выполняем поручения и за месяц мы что-то сделаем», – рассказал Малюська.

Он отметил, что работа над «дырами» в законодательстве уже ведется более месяца и в Верховной Раде в первый день ее работы «был зарегистрирован законопроект, сфокусированный на латании ключевых дыр, которые предоставляют возможность рейдерам захватывать предприятия и недвижимость».

«Кроме того, в следующую среду, на следующем заседании правительства мы начнем активно «латать дыры» на уровне постановлений Кабинета министров», – анонсировал министр.

Кроме того, Малюська отметил, что уже команды ІТ-специалистов «прорабатывают вопрос с тем, чтобы если не переписать реестры заново, потому что это займет около года, то хотя бы поставить программные надстройки над действующей системой, которые усложнят рейдерам и тем, кто им помогает, внесение неразрешенных изменений в государственные реестры».

Самой сложной проблемой в преодолении рейдерства министр считает человеческий фактор.

По его словам, в Минюсте ее планируют решить двумя способами: попытаются максимально исключить человека из бизнес-процессов, по процессам работы с активами, а с другой – привлекать к ключевым процессам высококвалифицированных и высокооплачиваемых юристов, финансирование которых будет предоставляться иностранными донорами.

Малюська отметил, что соответствующее решение будет рассматриваться на заседании Кабмина уже в среду.

«Это три фактора, мы над ними работаем. Горизонт планирования один месяц вполне реальный для того, чтобы максимально уменьшить накал… Но опять же, никто не говорит, что рейдерства станет ноль. На самом деле, будет выстроена система, которая эффективно нивелирует и защищает право собственности и возвращает ее к законному владельцу», – сказал Малюська.