Сбой в приложении Tesla заблокировал водителям доступ в электрокары

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Владельцы Tesla пожаловались на сбой в приложении компании, которое выполняет роль цифрового ключа, позволяя открыть двери машины и завести двигатель при помощи смартфона.
Пользователи отправили сотни жалоб в Twitter.
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Сотни жалоб на приложение Tesla появились и на ресурсе Downdetector. Судя по вспышке активности на сайте, проблема возникла примерно в 3 часа утра третьего сентября.
Отметим, что для разблокировки электрокаров Tesla владельцы также могут использовать ключ-карту и специальный брелок. Но если на момент сбоя у них с собой был только смартфон с приложением компании, то им пришлось ждать, пока приложение починят, пишет Business Insider.
В Tesla подтвердили изданию факт неполадок и в то же время заверили, что сбой продлился «недолго». Если верить Downdetector, чтобы устранить проблему, компании Илона Маска понадобилось примерно 3 часа.
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