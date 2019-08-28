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"Полтысячи законопроектов до конца года": в "Слуге народа" озвучили планы по работе Рады

"Полтысячи законопроектов до конца года": в "Слуге народа" озвучили планы по работе Рады

Фракция “Слуга народа” в Верховной Раде планирует принять полтысячи законопроектов до конца текущего года.

Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия.

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По его словам, несколько сотен наработанных законодательных инициатив могут быть проголосованы в течение трех месяцев. Чтобы принять такое большое количество инициатив, подчеркнул Арахамия, придется работать в комитетах и ​​в выходные, и по ночам. После этого во фракции “Слуга народа” надеются сбавить темп принятия законов.

“Они должны это делать… Так должна работать Верховная Рада. Возможно, через 3-4 месяца, когда мы наголосуем те 400-500 законопроектов, которые наработаны, мы уменьшим темп. Но сейчас страна не может ждать. Люди ожидают от нас быстрых изменений”, – заявил Арахамия.

По материалам РБК-Украина
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