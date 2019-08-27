Кабмин ликвидировал Департамент защиты экономики Нацполиции

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет Министров на первом заседании принял решение ликвидировать Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Читайте также: Правительство планирует запретить бумажный документооборот в госорганах с 1 октября
“Одно из первых решений нашего правительства – ликвидация Департамента защиты экономики Национальной полиции”, – написал Гончарук.
Он добавил, что несмотря на свое название, эта структура фактически никогда не защищала бизнес, а наоборот, систематически не давала предпринимателям работать.
“Все, что они практически делали, то это годами «кошмарили» бизнес по уже существующим отработанным схемам: находили или вносили уголовное производство, у следственного судьи получали решение на следственные действия или оперативно-розыскную деятельность. Затем с этим определением проводили негласные следственные действия, обыски – забирали из офиса компьютеры, бухгалтерию, деньги, материалы, парализовали работу предприятия. А потом ждали, когда же бизнес придет с выкупом.
“Мы эти схемы уничтожим. Полиция больше не имеет права просто так вмешиваться в деятельность бизнеса”, – подчеркнул Премьер-министр.
Как сообщил Гончарук, в правительстве ожидают, что парламент в ближайшее время поддержит проект решения о создании нового органа, который будет заниматься вопросами экономических преступлений.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Где проверить свой кредитный рейтинг бесплатно 🧐10 ч. назад - 21788 26
Украина, Польша и США подписали газовое соглашение11 ч. назад - 1594 19
Зеленский предложил дать "народу" право вносить законопроекты12 ч. назад - 1119 6
Правительство планирует запретить бумажный документооборот в госорганах с 1 октября5 ч. назад - 530 5
Xiaomi выпустила электроотвертку с подсветкой и двумя режимами15 ч. назад - 1756 4
Где проверить свой кредитный рейтинг бесплатно 🧐10 ч. назад - 21788 26
Показан уникальный советский спорткар, разгонявшийся до 210 км/час18 ч. назад - 3962 3
Какие штрафы ждут предпринимателя, не заплатившего ЕСВ7 ч. назад - 2870 1
Audi представила доступную версию электрокроссовера (фото)17 ч. назад - 2042
Дубилет рассказал о первой победе в борьбе с рейдерством10 ч. назад - 1960
Американские ученые искусственно вырастили мозг, который учится "думать"6 ч. назад - 157
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовики29.08.2019, 11:45 - 40262 1
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)28.08.2019, 11:35 - 920 3
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)27.08.2019, 11:47 - 869
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1938