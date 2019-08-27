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Кабмин ликвидировал Департамент защиты экономики Нацполиции

Кабмин ликвидировал Департамент защиты экономики Нацполиции

Кабинет Министров на первом заседании принял решение ликвидировать Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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“Одно из первых решений нашего правительства – ликвидация Департамента защиты экономики Национальной полиции”, – написал Гончарук.

Он добавил, что несмотря на свое название, эта структура фактически никогда не защищала бизнес, а наоборот, систематически не давала предпринимателям работать.

“Все, что они практически делали, то это годами «кошмарили» бизнес по уже существующим отработанным схемам: находили или вносили уголовное производство, у следственного судьи получали решение на следственные действия или оперативно-розыскную деятельность. Затем с этим определением проводили негласные следственные действия, обыски – забирали из офиса компьютеры, бухгалтерию, деньги, материалы, парализовали работу предприятия. А потом ждали, когда же бизнес придет с выкупом.

“Мы эти схемы уничтожим. Полиция больше не имеет права просто так вмешиваться в деятельность бизнеса”, – подчеркнул Премьер-министр.

Как сообщил Гончарук, в правительстве ожидают, что парламент в ближайшее время поддержит проект решения о создании нового органа, который будет заниматься вопросами экономических преступлений.

По материалам УКРИНФОРМ
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