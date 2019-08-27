Подготовили более 70 законопроектов: Зеленский рассказал, как будет защищать вложенные в Украину инвестиции

В команде президента Украины Владимира Зеленского подготовили уже более 70 законопроектов, направленных на защиту вложенных инвестиций.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

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Так, в ходе двухдневного официального визита в Польшу Владимир Зеленский встретился с представителями бизнеса и украинскими студентами. Молодежь рассказала о сотрудничестве с бизнесом в Польше. Студенты отметили, что хотели бы перенести лучшие практики на родину.

Бизнес был представлен украинскими и польскими инвесторами в различных отраслях: предприятия, банковский, финансовый и строительный сектора, транспорт, логистика. Зеленский призвал бизнес инвестировать в Украину и пообещал создать все условия, чтобы защитить инвестиции.

“Я лично готов защищать все инвестиции. Мы уже подготовили более 70 законопроектов. Речь идет о реформе правоохранительной, судебной систем. Там очень много законопроектов для улучшения инвестиционного климата и для бизнеса”, – сказал Зеленский.

Он также рассказал о проекте “Государство в смартфоне”, особо отметив диджитализацию услуг и документооборота в Кабмине, электронную таможню. А также поделился планами относительно основных реформ. В частности, речь шла о проведении приватизации, земельной реформы, изменениях на железной дороге, концессии портов и преодолении коррупции.