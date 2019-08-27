Smart показала, как будут выглядеть ее будущие электрокары (фото)

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Компания Smart опубликовала первый дизайн-скетч обновленного ситикара ForTwo, премьера которого состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне. По всей видимости, там же дебютирует и рестайлиноговая модель ForFour.
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Автопроизводитель решил существенно пересмотреть дизайн своих машин, которые вскоре будут переведены на электрическую тягу. От предшественников автомобили можно отличить по измененному капоту, а также другим передним и задним бамперам.
Фото: Smart
Напомним, бренд Smart после 2020 г. собирается сконцентрироваться на выпуске автомобилей только с электрическими силовыми установками. В марте концерн Daimler и китайская компания Geely объявили о создании совместного предприятия с равной долей активов. В рамках нового проекта будет организована разработка и налажен выпуск городских электрокаров следующего поколения, которые будут выпускаться под маркой Smart.
Дизайн автомобилей будет создаваться усилиями специалистов Mercedes-Benz, тогда как за техническую часть будут отвечать инженеры Geely. Предусмотрено создание нескольких моделей, в том числе и более габаритных — представителей быстро растущего В-сегмента.
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