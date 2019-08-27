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Pagani выпустит электрокар и внедорожник

Pagani выпустит электрокар и внедорожник

Почти все автопроизводители из-за ужесточения норм выбросов вредных веществ отказались от двенадцатицилиндрового двигателя. Однако, итальянская компания Pagani, выпускающая гиперкары, объявила, что она по-прежнему намерена использовать V12.

Горацио Пагани в своем интервью изданию Autocar сказал, что новый гиперкар Pagani, который в 2022 году заменит Pagani Huayra, будет оснащаться двигателем V12. Эта новинка получит название C10.

«Наша новая модель будет иметь твин-турбо двигатель Mercedes-AMG V12 нового поколения. Мы плодотворно сотрудничаем с Mercedes», — сказал Горацио Пагани.

Для любителей мощных гиперкаров это очень хорошая новость, ведь ходили слухи, что Pagani из-за строгих экологических норм откажется от V12 или перейдет на гибридные технологии.

Но итальянская компания не откажется от электрификации своих моделей. Ранее Горацио Пагани сообщил, что они разрабатывают совершенно новый электрический гиперкар, который появится примерно одновременно с преемником Pagani Huayra.

Горацио Пагани ранее говорил, что он подумывает над выпуском кроссовера, но окончательное решение по этому вопросу ещё не принял. Такой суперкроссовер мог бы стоить около 3 млн евро.

По материалам autonews.ua
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