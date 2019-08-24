Гороховский сообщил, кто станет министром Кабинета Министров

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Соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет займет должность министра Кабинета Министров Украины.
Об этом сообщил один из основателей monobank на своей странице в Facebook.
“Дмитрий Дубилет будет министром Кабинета Министров и, к огромному сожалению, покидает проект monobank.
Если Рада поддержит его кандидатуру, разумеется”, – написал он.
“Уверен, что для страны Дима принесёт много пользы, и теперь можно точно говорить, что всё в Украине будет супер! Давайте пожелаем ему успехов!” – подчеркнул он.
Ранее Дмитрий Дубилет, сооснователь monobank и советник и.о. главы СБУ заявил, что коррупцию в стране можно победить современными технологиями.
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