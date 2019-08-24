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Гороховский сообщил, кто станет министром Кабинета Министров

Гороховский сообщил, кто станет министром Кабинета Министров

Соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет займет должность министра Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщил один из основателей monobank на своей странице в Facebook.

“Дмитрий Дубилет будет министром Кабинета Министров и, к огромному сожалению, покидает проект monobank.
Если Рада поддержит его кандидатуру, разумеется”, – написал он.

“Уверен, что для страны Дима принесёт много пользы, и теперь можно точно говорить, что всё в Украине будет супер! Давайте пожелаем ему успехов!” – подчеркнул он.

Ранее Дмитрий Дубилет, сооснователь monobank и советник и.о. главы СБУ заявил, что коррупцию в стране можно победить современными технологиями.

По материалам Finance.UA
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