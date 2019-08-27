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Apple может значительно пострадать от торговой войны США с Китаем

Apple может значительно пострадать от торговой войны США с Китаем

Открытие производственных центров в Бразилии и Индии не смогло ослабить зависимости Apple от Китая, тем самым ставя производителя iPhone в невыгодное положение на фоне торговой войны и введения новых пошлин США против Китая.

Об этом пишет Reuters, проанализировав данные цепочки поставок компании.

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Apple грозят пошлины в 15%, вводимые администрацией Трампа на ряд ключевых видов производимой в Китае продукции, в том числе смарт-часы и беспроводные наушники. Эти тарифы начнут действовать с 1 сентября, а пошлины, которые распространятся на главный продукт Apple – iPhone – начнут действовать 15 декабря.

Apple – одна из немногих американских компаний, которая имеет тесные связи с Китаем.

Компания использует производство в Индии и Бразилии только для покрытия внутреннего спроса, а основные мощности сосредоточены в Китае.

Ведущие поставщики Apple в последние пять лет расширили производство в Китае, показали данные компании.

Потенциальных объемов производства в других странах, таких как Индия или Вьетнам, будет недостаточно для покрытия общих потребностей Apple, утверждает издание.

По материалам Mind
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