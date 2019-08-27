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Google добавит в Maps маршруты с такси и велосипедами

Google добавит в Maps маршруты с такси и велосипедами

Google обновит картографический сервис Maps, добавив в него новые маршруты.

Об этом компания сообщила в своем блоге.

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Сейчас Maps показывает маршруты, с помощью которых можно добраться из одной точки в другую на личной машине, пешком или общественном транспорте.

Теперь последняя вкладка получит обновление — среди вариантов будут возможные поездки не только на автобусе или метро, но и такси или велосипеде. Например, в определенных случаях Maps будет советовать доехать домой от станции метро с помощью райдшеринга; или — до остановки общественного транспорта на велосипеде.

По материалам ain.ua
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