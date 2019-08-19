Google сменила логотип ОС Android (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Google впервые с 2014 года изменила дизайн логотипа операционной системы Android.
Информация об этом в четверг, 22 августа, появилась в блоге компании.
Символом операционной системы, как и раньше, будет иллюстрация робота-андроида, однако теперь на логотипе изображена лишь его голова.
Также цвет надписи Android изменен с зеленого на черный. Как указали в компании, зеленый цвет трудно читать, особенно людям с нарушениями зрения.
“Логотип часто сливается с другими цветами, из-за чего его трудно увидеть, поэтому мы придумали новую палитру, улучшающую контраст”, − говорится в сообщении Google.
Помимо этого разработчики поменяли название новой версии операционной системы, назвав ее Android 10, хотя до этого там была буква Q.
Напомним, по традиции компании, буква в названии версии обозначала какую-либо сладость.
Так, Android L была связана с леденцом (Lollipop), а Android K с шоколадом Kitkat, а последняя версия операционной системы Android 9 была с приставкой Pie (пирог).
Как пояснили в Google, от этого решили отказаться, поскольку в мировом сообществе пользователям не всегда было понятно, какая именно сладость имеется в виду из-за языковых различий.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Закупка угля по "Роттердам +" сейчас является самым дешевым вариантом - экс-глава НКРЭКУ9 ч. назад - 836 40
Розенко пообещал в следующем году минимальную зарплату 7 тысяч грн9 ч. назад - 2584 9
В "Нафтогазе" отчитались о подготовке к остановке транзита российского газа13 ч. назад - 1131 9
Первый "еврономер" оштрафовали: сколько заплачено9 ч. назад - 16031 3
Tesla запустила сервис аренды солнечных панелей19.08.2019, 22:29 - 2030 3
Первый "еврономер" оштрафовали: сколько заплачено9 ч. назад - 16031 3
Розенко пообещал в следующем году минимальную зарплату 7 тысяч грн9 ч. назад - 2584 9
Принят новый стандарт автогражданки7 ч. назад - 2410 2
В каких регионах уже можно купить газ по летним ценам (инфографика)11 ч. назад - 2155
В США придумали новый способ оплаты товаров в супермаркетах15 ч. назад - 1774
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)8 ч. назад - 62
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1256
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2370 7
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 9895 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1608