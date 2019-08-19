0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 257 0

Google сменила логотип ОС Android (фото)

Google сменила логотип ОС Android (фото)

Google впервые с 2014 года изменила дизайн логотипа операционной системы Android.

Информация об этом в четверг, 22 августа, появилась в блоге компании.

Символом операционной системы, как и раньше, будет иллюстрация робота-андроида, однако теперь на логотипе изображена лишь его голова.

Также цвет надписи Android изменен с зеленого на черный. Как указали в компании, зеленый цвет трудно читать, особенно людям с нарушениями зрения.

“Логотип часто сливается с другими цветами, из-за чего его трудно увидеть, поэтому мы придумали новую палитру, улучшающую контраст”, − говорится в сообщении Google.

Помимо этого разработчики поменяли название новой версии операционной системы, назвав ее Android 10, хотя до этого там была буква Q.

Напомним, по традиции компании, буква в названии версии обозначала какую-либо сладость.

Так, Android L была связана с леденцом (Lollipop), а Android K с шоколадом Kitkat, а последняя версия операционной системы Android 9 была с приставкой Pie (пирог).

Как пояснили в Google, от этого решили отказаться, поскольку в мировом сообществе пользователям не всегда было понятно, какая именно сладость имеется в виду из-за языковых различий.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.