Google сменила логотип ОС Android (фото)

Google впервые с 2014 года изменила дизайн логотипа операционной системы Android.

Информация об этом в четверг, 22 августа, появилась в блоге компании.

Символом операционной системы, как и раньше, будет иллюстрация робота-андроида, однако теперь на логотипе изображена лишь его голова.

Также цвет надписи Android изменен с зеленого на черный. Как указали в компании, зеленый цвет трудно читать, особенно людям с нарушениями зрения.

“Логотип часто сливается с другими цветами, из-за чего его трудно увидеть, поэтому мы придумали новую палитру, улучшающую контраст”, − говорится в сообщении Google.

Помимо этого разработчики поменяли название новой версии операционной системы, назвав ее Android 10, хотя до этого там была буква Q.

Напомним, по традиции компании, буква в названии версии обозначала какую-либо сладость.

Так, Android L была связана с леденцом (Lollipop), а Android K с шоколадом Kitkat, а последняя версия операционной системы Android 9 была с приставкой Pie (пирог).

Как пояснили в Google, от этого решили отказаться, поскольку в мировом сообществе пользователям не всегда было понятно, какая именно сладость имеется в виду из-за языковых различий.