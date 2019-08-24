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В Минифраструктуры рассказали про будущие реформы в «Укрзализныце»

В Минифраструктуры рассказали про будущие реформы в «Укрзализныце»

Скорость пассажирских поездов в Украине может вырасти до 400 км/ч, а доставлять контейнеры по ж/д магистралям собираются с скоростью 200 км/ч.

Такие планы содержит Transition book Министерства инфраструктуры, обнародованный 28 августа на официальном сайте ведомства.

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Указанные параметры являются рамочными – так видит развитие транспортной отрасли Украины нынешнее руководство министерства.

Ведомство не ограничивало будущих чиновников сроками, ведь для реализации планов нужно проделать немало подготовительной работы и полностью реформировать «Укрзализныцю».

Чиновники признаются, что для этого на железные дороги страны следует выпустить приватных перевозчиков и развивать государственно-частное партнерство для обновления и возведения новой высокоскоростной инфраструктуры по меньшей мере между областными центрами Украины.

Для этого первым делом нужно реформировать «Укрзализныцю», разделив монополиста на две компании: оператора инфраструктуры (который займется обслуживанием ж/д путей, станций и т.д.), и перевозчика. Перед этим Верховная Рада должна принять профильный законопроект и утвердить подзаконные акты.

По материалам УБР
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