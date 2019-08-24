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Стало известно, что будет со старыми жетонами киевского метро

Стало известно, что будет со старыми жетонами киевского метро

В Киевском метрополитене заявили о том, что окончательная судьба пластиковых жетонов станет известна после полного вывода из обращения.

Об этом сообщает пресс-служба метрополтитена.

Старые жетоны вероятнее всего отправят на переработку.

“Все жетоны, которые ранее изымались и которые изымаются сейчас находятся на складе. Когда их оборот окончательно будет завершен, их посчитают и будут думать, что с ними делать дальше“, – сообщили в пресс-центре. Видимо, отталкиваясь от количества жетонов, мы продадим их как сырье – пластик – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в кассах 10 станций киевского метрополитена с 25 августа прекратили продавать и пополнять проездные карты метро.

По материалам bigmir.net
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