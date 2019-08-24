Стало известно, что будет со старыми жетонами киевского метро

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Киевском метрополитене заявили о том, что окончательная судьба пластиковых жетонов станет известна после полного вывода из обращения.
Об этом сообщает пресс-служба метрополтитена.
Старые жетоны вероятнее всего отправят на переработку.
“Все жетоны, которые ранее изымались и которые изымаются сейчас находятся на складе. Когда их оборот окончательно будет завершен, их посчитают и будут думать, что с ними делать дальше“, – сообщили в пресс-центре. Видимо, отталкиваясь от количества жетонов, мы продадим их как сырье – пластик – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в кассах 10 станций киевского метрополитена с 25 августа прекратили продавать и пополнять проездные карты метро.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина вытесняет США с рынка Китая по импорту кукурузы10 ч. назад - 911 4
В ПриватБанке рассказали, на что украинцы тратят деньги с карт2 ч. назад - 678 3
Отказ от проездных карты метро в Киеве: что будет вместо6 ч. назад - 3427 3
В МВД "подсказали", как избежать штрафов за авто с "еврономерами"5 ч. назад - 1870 3
В ЕС подготовили план введения пошлин на американские товары23.08.2019, 14:52 - 481 3
Валютные качели: каким будет курс доллара в Украине к началу осениВчера, 21:00 - 20762
Отказ от проездных карты метро в Киеве: что будет вместо6 ч. назад - 3427 3
Как проверить купюру на подлинность8 ч. назад - 3380
600 евро компенсации: Европейский суд принял важное решениеВчера, 17:00 - 2719
ОАЭ вводят налог на сахарВчера, 22:00 - 2663 1
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)5 ч. назад - 121
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1335
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 404
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1717 1
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2803 11