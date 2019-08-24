Отказ от проездных карты метро в Киеве: что будет вместо

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В кассах 10 станций киевского метрополитена с 25 августа прекратили продавать и пополнять проездные карты метро.
Об этом сообщается на сайте метрополитена.
“Город вводит электронный билет, поэтому карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах станций”, – говорится в сообщении.
Карты больше не будут продавать в таких кассах:
В этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card.
“Вместе с тем, вы сможете использовать ранее записанные поездки, воспользовавшись бесконтактной картой метро как обычно”, – добавили в метрополитене.
Kyiv Smart Card – это носитель единого электронного билета для оплаты проезда в общественном транспорте Киева.
Стоимость карты Kyiv Smart Card – 50 грн.
При пополнении на большое количество поездок действуют скидки, как в метрополитене: при покупке до 10 – стоимость каждой обойдется в 8 гривен. А если пополнить карту сразу на 50 – одна поездка обойдется 6,5 гривны.
В Мобильном приложении. можно пополнять поездками KyivSmartCard или покупать QR – билеты. Также следить за состоянием баланса и контролировать свои поездки можно в личном кабинете киевлянина..
Пополнить транспортную карту можно:
Чек с QR-кодом. Удобной заменой жетонов и билетов станут билеты с QR-кодами, единые для всех видов транспорта. Их можно приобрести в боксах самообслуживания и кассах Киевского метрополитена
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько мяса за свою пенсию может купить пенсионерВчера, 13:01 - 6632 10
Могут ли потребители получить без субсидий газ по летним ценамВчера, 14:02 - 12367 4
Пенсионный фонд Японии предупреждает о глобальных инвестиционных потеряхВчера, 02:17 - 9510 3
Украина вытесняет США с рынка Китая по импорту кукурузы4 ч. назад - 395 2
В ЕС подготовили план введения пошлин на американские товары23.08.2019, 14:52 - 299 1
Валютные качели: каким будет курс доллара в Украине к началу осениВчера, 21:00 - 18438
Какими авто украинцы пополняют отечественный автопаркВчера, 16:13 - 18181 1
Могут ли потребители получить без субсидий газ по летним ценамВчера, 14:02 - 12367 4
Нацбанк дал прогноз валютного рынка на осеньВчера, 15:16 - 10467
Сколько мяса за свою пенсию может купить пенсионерВчера, 13:01 - 6632 10
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1274
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 354
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1634 1
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2743 11
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 11260 5