Отказ от проездных карты метро в Киеве: что будет вместо

В кассах 10 станций киевского метрополитена с 25 августа прекратили продавать и пополнять проездные карты метро.

Об этом сообщается на сайте метрополитена.

“Город вводит электронный билет, поэтому карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах станций”, – говорится в сообщении.

Карты больше не будут продавать в таких кассах:

«Крещатик» (центральный выход),

«Театральная»,

“Майдан Незалежности”,

«Академгородок» (выход к магазину NOVUS ),

), «Лесная» (выход к ТЦ «Дарынок»),

«Арсенальная»,

«Теремки» (выход к ТЦ «Магеллан»),

«Сырец»,

«Почайна» (выход к просп. С. Бандеры),

«Площадь Льва Толстого».

В этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card.

“Вместе с тем, вы сможете использовать ранее записанные поездки, воспользовавшись бесконтактной картой метро как обычно”, – добавили в метрополитене.

Справка Finance.ua

Kyiv Smart Card – это носитель единого электронного билета для оплаты проезда в общественном транспорте Киева.

Стоимость карты Kyiv Smart Card – 50 грн.

При пополнении на большое количество поездок действуют скидки, как в метрополитене: при покупке до 10 – стоимость каждой обойдется в 8 гривен. А если пополнить карту сразу на 50 – одна поездка обойдется 6,5 гривны.

В Мобильном приложении. можно пополнять поездками KyivSmartCard или покупать QR – билеты. Также следить за состоянием баланса и контролировать свои поездки можно в личном кабинете киевлянина ..

Пополнить транспортную карту можно:

В кассах КП «Киевский метрополитен».

В личном кабинете киевлянина , предварительно зарегистрировавшись.

В терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click

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Чек с QR-кодом. Удобной заменой жетонов и билетов станут билеты с QR-кодами, единые для всех видов транспорта. Их можно приобрести в боксах самообслуживания и кассах Киевского метрополитена