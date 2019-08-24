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Отказ от проездных карты метро в Киеве: что будет вместо

Отказ от проездных карты метро в Киеве: что будет вместо

В кассах 10 станций киевского метрополитена с 25 августа прекратили продавать и пополнять проездные карты метро.

Об этом сообщается на сайте метрополитена.

“Город вводит электронный билет, поэтому карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах станций”, – говорится в сообщении.

Карты больше не будут продавать в таких кассах:

  • «Крещатик» (центральный выход),
  • «Театральная»,
  • “Майдан Незалежности”,
  • «Академгородок» (выход к магазину NOVUS),
  • «Лесная» (выход к ТЦ «Дарынок»),
  • «Арсенальная»,
  • «Теремки» (выход к ТЦ «Магеллан»),
  • «Сырец»,
  • «Почайна» (выход к просп. С. Бандеры),
  • «Площадь Льва Толстого».

В этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card.

“Вместе с тем, вы сможете использовать ранее записанные поездки, воспользовавшись бесконтактной картой метро как обычно”, – добавили в метрополитене.

Справка Finance.ua

Kyiv Smart Card – это носитель единого электронного билета для оплаты проезда в общественном транспорте Киева.

Стоимость карты Kyiv Smart Card – 50 грн.

При пополнении на большое количество поездок действуют скидки, как в метрополитене: при покупке до 10 – стоимость каждой обойдется в 8 гривен. А если пополнить карту сразу на 50 – одна поездка обойдется 6,5 гривны.

В Мобильном приложении. можно пополнять поездками KyivSmartCard или покупать QR – билеты. Также следить за состоянием баланса и контролировать свои поездки можно в личном кабинете киевлянина..

Пополнить транспортную карту можно:

Чек с QR-кодом. Удобной заменой жетонов и билетов станут билеты с QR-кодами, единые для всех видов транспорта. Их можно приобрести в боксах самообслуживания и кассах Киевского метрополитена

По материалам Finance.UA
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