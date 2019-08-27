Работать до 100 лет: Как в Европе повышают пенсионный возраст

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В Германии в последнее десятилетие поэтапно повышается возраст выхода на пенсию. К 2030 году он составит 67 лет — и для мужчин, и для женщин. Планка еще не достигнута — в Европе процесс внедрения таких реформ традиционно долгий — а Немецкий институт экономических исследований в Берлине (DIW) уже активно ратует за начало широкой дискуссии о повышении пенсионного возраста в стране до 70 лет. Причина — повышение продолжительности жизни и стремительное старение населения.
Еще в 2016 году блок ХДС/ХСС выступал с предложениями привести пенсионный возраст в зависимость от предполагаемой продолжительности жизни. Согласно этой идее, возраст выхода на пенсию по старости должен автоматически повышаться на полгода с каждым добавленным годом предполагаемой средней продолжительности жизни.
Повышение пенсионного возраста ранее анонсировали и власти Дании: в следующем десятилетии подданные королевства будут выходить на пенсию не в 65, а в 67 лет. К 2035 году пенсионный возраст в Дании может достичь 72 лет. Ранее решено было увеличить и возраст для выхода датчан на досрочную пенсию — с 60 до 66 лет.
В Норвегии, где мужчины выходят на пенсию в 67 лет, а женщины — в 64 года, предполагается к 2030 году уравнять всех в правах и сделать единый пенсионный возраст — 67 лет.
Решение о повышении пенсионного возраста в Европе связано с двумя причинами: во-первых, с ростом продолжительности жизни и демографической тенденцией старения населения; во-вторых, со стремлением сэкономить средства пенсионной системы и тем самым оздоровить государственные финансы на фоне проблем с ростом экономики.
Текущими темпами старения населения вполне может получиться так, что лет через 30 в Европе некому будет создавать ту добавленную стоимость, на которую страны сейчас содержат своих пенсионеров.
Та же Дания по рождаемости сейчас занимает 190 место в мире, а по смертности — 46-е. Дефицит рождаемости в Германии увеличился со 147 тысяч в 2017 году до 150-180 тысяч в 2018.
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