Военнослужащим засчитают периоды службы в страховой стаж

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Кабмин обеспечил зачисление периодов службы в страховой стаж военнослужащим, которые обратились за назначением пенсии согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.
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Документ обеспечивает наполнение реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования недостающими сведениями о денежном довольствии и уплате страховых взносов военнослужащих (кроме военнослужащих срочной военной службы), лиц начальствующего и рядового состава, полицейских и зачисление периодов службы в страховой стаж военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), лицам начальствующего и рядового состава, обратившихся за назначением пенсии в соответствии с законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
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