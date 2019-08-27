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Военнослужащим засчитают периоды службы в страховой стаж

Военнослужащим засчитают периоды службы в страховой стаж

Кабмин обеспечил зачисление периодов службы в страховой стаж военнослужащим, которые обратились за назначением пенсии согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.

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Документ обеспечивает наполнение реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования недостающими сведениями о денежном довольствии и уплате страховых взносов военнослужащих (кроме военнослужащих срочной военной службы), лиц начальствующего и рядового состава, полицейских и зачисление периодов службы в страховой стаж военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), лицам начальствующего и рядового состава, обратившихся за назначением пенсии в соответствии с законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Справка Finance.ua:

  • Средний размер пенсионной выплаты за первое полугодие 2019 года вырос на 13,6%, с 2646 грн на 1 января 2019 до 3006 грн на 1 июля 2019 года.
  • Пенсии военнослужащих выросли на 3,1%. Их размер на 1 июля 2019 – 4827 грн. В январе отставные военные либо члены их семей получали 4682 грн.

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По материалам Finance.UA
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