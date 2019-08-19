Pegasus Airlines запустил распродажу билетов в Турцию

Pegasus Airlines запустили распродажу 50 000 мест в рамках акции «тариф 1 евро + сборы».

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Когда: акция распространяется на некоторые рейсы с 20 ноября по 15 декабря.

Украинские направления и цены:

Львов – Стамбул: от 19 евро

Харьков – Стамбул: от 23 евро

Запорожье – Стамбул: от 17 евро

Киев – Анкара: от 20 евро

Минимальный тариф, в который входит только ручная кладь – Basic.