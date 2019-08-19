Pegasus Airlines запустил распродажу билетов в Турцию

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Pegasus Airlines запустили распродажу 50 000 мест в рамках акции «тариф 1 евро + сборы».
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Когда: акция распространяется на некоторые рейсы с 20 ноября по 15 декабря.
Украинские направления и цены:
Львов – Стамбул: от 19 евро
Харьков – Стамбул: от 23 евро
Запорожье – Стамбул: от 17 евро
Киев – Анкара: от 20 евро
Минимальный тариф, в который входит только ручная кладь – Basic.
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