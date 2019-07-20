Ryanair запустил распродажу на осень

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Ryanair запустил новую распродажу 70 000 авиабилетов на осень.
Стоимость билетов в одну сторону – от 10 евро.
Акция продлится – до конца 23 июля.
Акция распространяется на период – с сентября по ноябрь 2019 года.
Киев-Краков — от 10 евро
Киев-Стокгольм (Скавста) — от 10 евро
Киев-Варшава — от 13 евро
Киев-Гданьск — от 15 евро
Киев-Дублин — от 24 евро
Киев-Пафос — от 29 евро
Минимальная цена (доступна как минимум на один рейс) – период с сентября по ноябрь 2019 года согласно информации с сайта Ryanair.
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