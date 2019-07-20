Ryanair запустил распродажу на осень

Ryanair запустил новую распродажу 70 000 авиабилетов на осень.

Стоимость билетов в одну сторону – от 10 евро.

Акция продлится – до конца 23 июля.

Акция распространяется на период – с сентября по ноябрь 2019 года.

Киев-Краков — от 10 евро

Киев-Стокгольм (Скавста) — от 10 евро

Киев-Варшава — от 13 евро

Киев-Гданьск — от 15 евро

Киев-Дублин — от 24 евро

Киев-Пафос — от 29 евро

Минимальная цена (доступна как минимум на один рейс) – период с сентября по ноябрь 2019 года согласно информации с сайта Ryanair.