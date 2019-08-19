FlixBus выходит на турецкий рынок

Европейский лоукостер FlixBus покупает известную турецкую автобусную компанию Kamil Koç у частного инвестиционного фонда Actera Group.

Об этом свидетельствуют данные компании.

Читайте также: Flixbus может осуществлять пассажирские перевозки в Киевской области – Мининфраструктуры

Kamil Koç представлен в 61 турецком городе. В 2018 году компания перевезла более 20 млн пассажиров.

Турецкого оператора постепенно интегрируют в сеть FlixBus, которая сегодня уже предлагает более 350 000 ежедневных рейсов в более чем 2000 городов в 28 странах Европы и в США.

Соглашение вступит в силу после одобрения соответствующими органами власти. Ожидается, что сделку заключат в течение ближайших недель.