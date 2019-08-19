FlixBus выходит на турецкий рынок

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Европейский лоукостер FlixBus покупает известную турецкую автобусную компанию Kamil Koç у частного инвестиционного фонда Actera Group.
Об этом свидетельствуют данные компании.
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Kamil Koç представлен в 61 турецком городе. В 2018 году компания перевезла более 20 млн пассажиров.
Турецкого оператора постепенно интегрируют в сеть FlixBus, которая сегодня уже предлагает более 350 000 ежедневных рейсов в более чем 2000 городов в 28 странах Европы и в США.
Соглашение вступит в силу после одобрения соответствующими органами власти. Ожидается, что сделку заключат в течение ближайших недель.
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