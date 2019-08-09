0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Flixbus может осуществлять пассажирские перевозки в Киевской области - Мининфраструктуры

Flixbus может осуществлять пассажирские перевозки в Киевской области - Мининфраструктуры

Автобусный лоукостер Flixbus может выйти на рынок внутриукраинских перевозок и запустить маршруты между населенными пунктами Киевской области.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Читайте также: Билеты от 5 евро: автобусный лоукостер FlixBus вышел на украинский рынок

Руководство FlixBus заверило, что стандарты комфорта, безопасности и уровень цен будут одинаковыми как в ЕС, так и в Украине.

Теперь украинскому парламенту надо ввести выгодные условия для украинских автобусных компаний по импорту и лизингу автобусов, их производству в нашем государстве, чтобы мы смогли быстро обновить свой парк.

“Поспорили, что FlixBus течение года включит в свою сеть минимум 100 украинских городов, а новое украинское правительство за год построит между этими городами качественные автодороги с европейскими местами для отдыха вдоль трасс,” – сказано в сообщении.

Омелян подчеркнул, что FlixBus помогает зарабатывать и развиваться украинским перевозчикам, что приносит прибыль местной экономике. Это возможность для украинских перевозчиков стать частью европейской сети.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.