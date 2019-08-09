Flixbus может осуществлять пассажирские перевозки в Киевской области - Мининфраструктуры

Автобусный лоукостер Flixbus может выйти на рынок внутриукраинских перевозок и запустить маршруты между населенными пунктами Киевской области.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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Руководство FlixBus заверило, что стандарты комфорта, безопасности и уровень цен будут одинаковыми как в ЕС, так и в Украине.

Теперь украинскому парламенту надо ввести выгодные условия для украинских автобусных компаний по импорту и лизингу автобусов, их производству в нашем государстве, чтобы мы смогли быстро обновить свой парк.

“Поспорили, что FlixBus течение года включит в свою сеть минимум 100 украинских городов, а новое украинское правительство за год построит между этими городами качественные автодороги с европейскими местами для отдыха вдоль трасс,” – сказано в сообщении.

Омелян подчеркнул, что FlixBus помогает зарабатывать и развиваться украинским перевозчикам, что приносит прибыль местной экономике. Это возможность для украинских перевозчиков стать частью европейской сети.