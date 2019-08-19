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Дорожники Киевской области нанесли убытков на 29 млн грн

Дорожники Киевской области нанесли убытков на 29 млн грн

Столичные аудиторы обнаружили в работе Службы автодорог Киевской области нарушения на 29 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной аудиторской службы Украины.

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В сообщении указывается, что аудиторы проводили ревизию Службы автомобильных дорог в Киевской области за период с марта 2018 года по март 2019 года и ревизию отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Службы за период с марта 2015 года по февраль 2018 года.

По результатам проверки аудиторы обнаружили, что нарушения привели к потерям почти 487 тысяч грн.

Все это произошло из-за подрядных организаций ГП Киевское областное дорожное управление ОАО ГАК Автомобильные дороги Украины и ЧАО Коммунтранс. Компании завышали стоимость выполненных работ по эксплуатационному содержанию дорог.

“В бухгалтерском учете Службы установлено занижение кредиторской задолженности на общую сумму более 26 млн грн; завышение стоимости необоротных активов (капитальных инвестиций) на общую сумму почти 1,3 млн грн; занижение в учете стоимости активов (незавершенного строительства) на сумму более 591 тыс. грн“, – говорится в сообщении.

Аудиторы требуют от Службы автомобильных дорог устранить все обнаруженные нарушения.

По материалам Finance.UA
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