Дорожники Киевской области нанесли убытков на 29 млн грн

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Столичные аудиторы обнаружили в работе Службы автодорог Киевской области нарушения на 29 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной аудиторской службы Украины.
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В сообщении указывается, что аудиторы проводили ревизию Службы автомобильных дорог в Киевской области за период с марта 2018 года по март 2019 года и ревизию отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Службы за период с марта 2015 года по февраль 2018 года.
По результатам проверки аудиторы обнаружили, что нарушения привели к потерям почти 487 тысяч грн.
Все это произошло из-за подрядных организаций ГП Киевское областное дорожное управление ОАО ГАК Автомобильные дороги Украины и ЧАО Коммунтранс. Компании завышали стоимость выполненных работ по эксплуатационному содержанию дорог.
“В бухгалтерском учете Службы установлено занижение кредиторской задолженности на общую сумму более 26 млн грн; завышение стоимости необоротных активов (капитальных инвестиций) на общую сумму почти 1,3 млн грн; занижение в учете стоимости активов (незавершенного строительства) на сумму более 591 тыс. грн“, – говорится в сообщении.
Аудиторы требуют от Службы автомобильных дорог устранить все обнаруженные нарушения.
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