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Украинцы перестали массово везти "еврономера" на растаможку - Нефедов

Украинцы перестали массово везти "еврономера" на растаможку - Нефедов

На таможне существенно снизились объемы растаможивания автомобилей на еврономерах.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов.

Карты для тех, кто за рулем

“Кто хочет растаможить авто, – у них еще есть пара дней, чтобы это сделать. На самом деле мы сейчас не видим большого потока желающих, мы видим, что количество машин, которые растаможиваются, упало с тысячи машин в день, которые были в начале года, до единиц машин, которые есть сейчас”, – сказал он.

Справка Finance.ua

  • В зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте Владимира Зеленского предусмотрена отсрочка до конца 2019 года штрафов за несвоевременную растаможку автомобилей на еврономерах. Народный депутат Владислав Криклий считает, что это последняя отсрочка «еврономерам».
  • Средний возраст импортируемых авто в целом – 13 лет.
  • Средний возраст автомобилей в Украине составляет 21,5 года.
По материалам Finance.UA
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