Украинцы перестали массово везти "еврономера" на растаможку - Нефедов

На таможне существенно снизились объемы растаможивания автомобилей на еврономерах.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов.

“Кто хочет растаможить авто, – у них еще есть пара дней, чтобы это сделать. На самом деле мы сейчас не видим большого потока желающих, мы видим, что количество машин, которые растаможиваются, упало с тысячи машин в день, которые были в начале года, до единиц машин, которые есть сейчас”, – сказал он.

Справка Finance.ua

В зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте Владимира Зеленского предусмотрена отсрочка до конца 2019 года штрафов за несвоевременную растаможку автомобилей на еврономерах. Народный депутат Владислав Криклий считает, что это последняя отсрочка «еврономерам».

Средний возраст импортируемых авто в целом – 13 лет.