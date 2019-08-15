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Владельцам «еврономеров» дадут последнюю отсрочку

Владельцам «еврономеров» дадут последнюю отсрочку

В зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте Владимира Зеленского предусмотрена отсрочка до конца 2019 года штрафов за несвоевременную растаможку автомобилей на еврономерах. Народный депутат Владислав Криклий считает, что это последняя отсрочка «еврономерам».

По словам Владислава Криклия, все, кто хотел и мог зарегистрировать «еврономера» — уже сделали это во время льготного периода, который закончился ещё в феврале. Так, только в январе было более 200 000 регистраций транспорта.

У многих «еврономеров», как считает Криклий, просто нет документов на свои машины. Поэтому они их не могут зарегистрировать. Но, конечно, есть и те, кто ждет, что власти снизят стоимость растаможки.

Карты для водителей

Депутаты Верховной Рады нового созыва собираться вместе 29 августа. Видимо, уже 29 августа они могут утвердить законопроект, предусматривающий отсрочку штрафов за несвоевременную растаможку автомобилей на еврономерах. За это время будет найдено окончательное решение (скорее всего, компромиссное).

Больше отсрочки «еврономерам» никто давать не будет, сказал Криклий. Он, как известно, в новом парламенте будет представлять фракцию партии «Слуга народа».

Справка Finance.ua

  • С 24 мая значительно увеличились штрафы для нерастаможенных «еврономеров»:
  • за вождение машины на еврономерах – 8500 грн;
  • повторное за год вождение “евробляхи” – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;
По материалам autonews.ua
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