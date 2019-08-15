Польша выделила 24 млн гривен на восстановление культурного наследия в Украине

Бюджет института “Полоника” на восстановление польского культурного наследия за границей в 2019 году составляет около 6 млн злотых, из них 3,8 млн злотых (около 24 млн гривен) предназначены для реставрации памятников в Украине.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Польские реставраторы уже демонтировали для восстановления шесть статуй апостолов с ограды Латинского кафедрального собора во Львове (базилика Успения Пресвятой Девы Марии).

Среди других проектов – сохранение фресок Францишека и Себастьяна Экштейнов на своде нефа во львовском костеле Иезуитов (Гарнизонная церковь).

Также польские реставраторы работают в Винниках, Каменце-Подольском, Бердичеве, Тыврове, Жолкве.