0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Польша хочет повысить плату за транзит российского газа

Польша хочет повысить плату за транзит российского газа

Польша хочет договориться о таких тарифах на транзит российского газа в Германию, которые обеспечат стране прибыль. Об этом заявил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Трубопровод Ямал-Европа в настоящее время транспортирует 29 млрд кубометров газа в Германию, напомнил чиновник.

“Это бизнес-вопрос. Мы постараемся, чтобы он не проходил бесплатно, как на данный момент. 21 млн злотых ($5,35 млн) дохода в год против этих миллиардов, транспортируемых на 660 км, – это ноль”, – сказал он.

Контракт на транспортировку газа в Западную Европу по газопроводу Ямал закончится 16 мая 2020 года.

Наимский также заявил, что Варшава не планирует продлевать контракт на поставку газа в Польшу через трубопровод Ямал. Контракт с российским Газпромом на поставку газа закончится в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что Дания выдала разрешение на строительство трубы, которая снизит зависимость Польши от Газпрома.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.