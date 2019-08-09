Польша хочет повысить плату за транзит российского газа

Польша хочет договориться о таких тарифах на транзит российского газа в Германию, которые обеспечат стране прибыль. Об этом заявил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Трубопровод Ямал-Европа в настоящее время транспортирует 29 млрд кубометров газа в Германию, напомнил чиновник.

“Это бизнес-вопрос. Мы постараемся, чтобы он не проходил бесплатно, как на данный момент. 21 млн злотых ($5,35 млн) дохода в год против этих миллиардов, транспортируемых на 660 км, – это ноль”, – сказал он.

Контракт на транспортировку газа в Западную Европу по газопроводу Ямал закончится 16 мая 2020 года.

Наимский также заявил, что Варшава не планирует продлевать контракт на поставку газа в Польшу через трубопровод Ямал. Контракт с российским Газпромом на поставку газа закончится в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что Дания выдала разрешение на строительство трубы, которая снизит зависимость Польши от Газпрома.