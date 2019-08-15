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Украина расширит свободную торговлю на сферу услуг с Израилем

Украина расширит свободную торговлю на сферу услуг с Израилем

Украина и Израиль договорились расширить зону свободной торговли на сферу услуг.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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По словам Президента Украины, совокупный товарооборот между странами составляет 1 миллиард долларов.

“Мы детально обсудили торгово-экономические отношения, наш совокупный оборот превысил 1 млрд долларов. Не сомневаюсь, скоро эта цифра значительно увеличится благодаря соглашению о свободной торговле между Украиной и Израилем… Мы также договорились без задержек начать работу по расширению соглашения на сферу услуг”, – отметил Зеленский.

По материалам РБК-Украина
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