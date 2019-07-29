У Зеленского сообщили, когда Израиль ратифицирует ЗСТ с Украиной

Новый Кнессет ратифицирует закон о зоне свободной торговли с Украиной после парламентских выборов в Израиле 17 сентября.

Об этом сообщила в своем Twitter прессекретарь Президента Украины Юлия Мендель.

Она отметила, что накануне президент Владимир Зеленский пидписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

Дата вступления в силу соглашения наступит через 60 дней после ратификации украинским и израильским парламентами. Подпись Президента завершила процесс ратификации соглашения Украиной. Верховная Рада 11 июля ратифицировала документ.

Новая ЗСТ предусматривает фактически полную отмену ввозных пошлин на промышленные товары, за исключением ювелирных изделий. Большинство пошлин на эти товары – около 80% со стороны Израиля и 70% со стороны Украины – должны быть отменены сразу после вступления в силу соглашения.

Соглашение также содержит довольно сложную систему взаимных уступок в торговле сельскохозяйственными товарами и пищевой продукцией.