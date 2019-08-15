Объем криптовалютных кредитов вырос до $4,7 млрд

За 18 месяцев в секторе криптовалютного кредитования было выдано кредитов на общую сумму в $4,7 млрд.

Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Graychain.

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В то же время, как отмечает издание, средняя процентная ставка остается довольно низкой — на уровне 1,83%. Таким образом, годовые доходы кредиторов составили порядка $86 млн.

В течение исследуемого периода было выдано около 244 тысяч займов, большая часть которых приходится на Genesis и Celsius (65%). При этом в Graychain подчеркнули, что почти 100% кредитов на текущий момент предполагают залог актива, однако это, по мнению экспертов, вскоре изменится, а займы будут выдавать под перспективу доходности.

Одновременно с этим число займов растет быстрее, чем их совокупная стоимость и число адресов: это говорит в пользу того, что кредитами начали пользоваться розничные инвесторы.

Стоит отметить, что венчурные круги также высоко оценили потенциал сектора криптовалютного кредитования. Так, стартап BlockFi уже привлек порядка $78,3 млн от Fidelity Investments, Galaxy Digital, Akuna Capital и других влиятельных игроков рынка.

Криптовалютный банк Galaxy Digital при этом решил инвестировать в еще один подобный сервис DrawBridge Lending, обещающий клиентам кредиты без маржин-коллов по залогам.

Примечательно, что сектор пережил бум и в Китае. Так, всего за пять месяцев (осень/зима 2018 года — начало 2019 года) китайские криптовалютные фонды выдали кредитов на $60 млн под залоговое обеспечение в биткоине, Ethereum, EOS, Litecoin и Tether USD (USDT), однако по ставке в 7%.