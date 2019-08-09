Центробанк Китая запускает свою криптовалюту

Руководители Народного банка Китая (НБК) заявили о скором запуске собственной цифровой валюты, сообщает The Block со ссылкой на Shanghai Securities News.

Как заявил заместитель главы платежного подразделения в составе Народного банка Китая Му Чанчунь, прототип цифровой валюты уже существует, а исследовательская группа ведомства полностью проработала для нее блокчейн-архитектуру.

При этом цифровая валюта CBDC, которую эмитирует банк, не будет всецело основываться на блокчейне. По словам представителей НБК, такой подход делает пропускную способность CBDC достаточной для розничных платежей.

Цифровая валюта НБК предусматривает использование двухуровневой системы: базовый слой — центробанк, второй уровень — коммерческие банки.